26 сентября на стадионе Эштадиу да Луш состоится матч 7-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» примет «Жил Висенте». Игра начнется в 22:15 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляцию матча «Бенфика» – «Жил Висенте» на территории Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Это отличная возможность для болельщиков следить за игрой в прямом эфире, не выходя из дома, и не пропустить ни одного важного момента.

Бенфика

Прошлый сезон для «Бенфики» стал во многом повторением 2023/2024 года: снова команда уступила в борьбе за титул «Спортингу», а также проиграла ему в кубковом финале. Однако зимой клуб смог выиграть Кубок Лиги, победив в серии пенальти. Новый сезон «Бенфика» начала с побед: сначала 1:0 в Суперкубке Португалии, затем успешная квалификация в Лиге чемпионов и удачный старт в Примейре. Но осень началась с потери очков — ничья 1:1 с «Санта-Кларой» и поражение 2:3 от «Карабаха». После этих неудач Бруну Лаже был уволен, и на тренерский пост вернулся Жозе Моуринью. Его приход принес победу над АВС с результатом 3:0, где отличился украинец Судаков и вновь сыграл на ноль вратарь Трубин. Однако в следующем матче, против «Риу Аве», несмотря на второй гол Судакова, команда не удержала победу — соперник сравнял счёт на 91-й минуте.

Жил Висенте

Этот клуб долгое время находился в Сегунде по не спортивным причинам, но в итоге выиграл суд и вернулся в Примейру. Несмотря на трудности, «Жил Висенте» стабильно держится в верхней половине турнирной таблицы, не опускаясь ниже 13-го места, а в лучшие годы даже доходил до 5-й позиции. В прошлом сезоне команда завершила чемпионат на 13-м месте с 34 очками. В новом сезоне подопечные Сесара Пейшото начали не лучшим образом, набрав всего 4 очка в первых трех турах, однако в сентябре удалось существенно прибавить и выдать серию побед. В том числе была добыта важная победа 1:0 над амбициозной «Брагой».

Статистика личных встреч

В последних шести официальных матчах «Бенфика» одержала шесть побед подряд. Последняя встреча завершилась уверенной победой лиссабонцев 3:0 в марте.

Прогноз

Букмекеры ожидают лёгкую победу хозяев, но стоит помнить, что оба клуба сильны в первую очередь за счет своей игры в обороне. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал меньше 3,0 голов» с коэффициентом 1,71.

