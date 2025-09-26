Пекин. Гауфф начала защиту титула и вошла в историю турнира, Лис совершила камбэк в матче против Йович

На соревнованиях в столице Китая стартовали матчи второго круга



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Анастасия Севастова (Латвия) 6:1, 6:3

София Кенин (США, 27) – Полина Кудерметова (-) 6:4, 6:2

Вероника Кудерметова (-, 24) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 7:5, 6:3

Мари Боузкова (Чехия) – Магда Линетт (Польша, 33) 7:5, 7:5

Паула Бадоса (Испания, 18) – Антония Ружич (Хорватия) 6:3, 7:6(2)

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Кэти Макнелли (США) 7:5, 4:6, 6:3

Ева Лис (Германия) – Ива Йович (США, 32) 6:3, 4:6, 7:5

Лейла Фернандес (Канада, 25) – Мария Саккари (Греция) 6:2, 6:0

Коко Гауфф (США, 2) – Камилла Рахимова (-) 6:4, 6:0

Жасмин Паолини во второй раз в этом году обыграла Анастасию Севастову и продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Напомним, что на прошлой неделе итальянка помогла своей сборной победить в Кубке Билли Джин Кинг второй сезон подряд. В следующейм круге Паолини встретится с Софией Кенин и попробует впервые ее обыграть. Американка выиграла в трех предыдущих матчах, в том числе в этом году в Дубае.

Ева Лис (№66 WTA) записала в свой актив шестую победу в сезоне над представительницей топ-50 рейтинга. В решающем сете сегодняшнего матча немецкая теннисистка уступала со счетом 2:5, после чего выиграла пять геймов подряд. Лис во второй раз вышла в третий круг турнира WTA 1000 на 96 участниц и дальше сыграет против десятой ракетки мира Елены Рыбакиной, которой проиграла в этом году в Риме.

Коко Гауфф стала самой юной теннисисткой в истории турнира в Пекине (с 2004 года), которой удалось одержать 11 побед в основной сетке. Помимо титула в прошлом сезоне, она дошла до полуфинала два года назад. В третьем круге американка встретится с Лейлой Фернандес, которую побеждала в январе на United Cup и Australian Open.

