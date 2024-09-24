Нонтхабури. Марченко проиграл пятому сеяному в своём стартовом матче

Илья Марченко выбыл из борьбы на “челленджере” в Таиланде

Нонтхабури, Таиланд • 24-29 сентября • хард • $133,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Аслан Карацев (-, 5) 1:6, 4:6

Украинский теннисист не смог прервать свою серию поражений и проиграл шестой матч подряд. Отметим, что Марченко не играл на турнирах последние два с половиной месяца, а в конце июля он перенёс операцию на колене.

Также напомним, что Илья Марченко был назначен капитаном женской сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

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