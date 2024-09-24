Кристиан Хорнер: McLaren – новый ориентир для всех

Две прошедшие гонки в Баку и Сингапуре завершились победами пилотов McLaren. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер назвал команду из Уокинга ориентиром для всех соперников.

Кристиан Хорнер: «Меня обеспокоило, с какой лёгкостью Ландо смог создать отрыв. Но у нас самих возникли проблемы на шинах Medium. После перехода на Hard мы ехали в том же темпе, что и Ландо. На этом составе я не увидел машин, которые были бы быстрее нас. Но да, если бы в пятницу нам предложили второе место на старте и на финише, то мы бы согласились.

Гонка в Сингапуре стала второй после Баку, в которой мы прибавили. Команда поняла причину проблем и сейчас находится на пути к решению. Однако отставание огромно, и нам предстоит провести много бессонных ночей в Милтон-Кинсе, чтобы его преодолеть. Мы должны признать, что McLaren – новый ориентир для всех.

Команда ещё не завершила анализ данных, полученных на двух последних этапах. Трассы в Баку и Сингапуре особенные, по результатам выступлений на которых сложно делать общие выводы. Обновления, которые мы готовим для Остина, во многом зависят от того, какую информацию смогут получить инженеры из собранных на двух последних этапах данных».

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