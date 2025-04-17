WEC: Команда Genesis представила дизайн своего гиперкара

Genesis Magma Racing, заводская команда корейского концерна Hyundai, готовится к дебюту в высшей категории чемпионата мира по гонкам на выносливость, и в преддверии предстоящей презентации своего проекта, которая пройдёт завтра в рамках Нью-Йоркского автосалона, представила раскраску будущего гиперкара GMR-001.

В основе спортпрототипа шасси производства Oreca, которое будет оснащено гибридной силовой установкой V8 с двумя турбинами, и гиперкары Genesis будут оформлены в оранжево-красной гамме.

Как явствует из объяснений, представленных пресс-службой Genesis, в подобном дизайне воплощено и ощущение скорости, и ярко выраженный художественный подход: «сила в нём совмещается с тончайшей проработкой нюансов при доминировании фирменного цвета Magma Orange, который символизирует темперамент и энергию Кореи».

В том числе в оформление машины интегрированы иероглифы, которые используются в корейском алфавите и обозначают слово «магма».

«Сегодняшний день знаменует важный этап программы Genesis Magma Racing, – сказал Сирил Абитебул, руководитель заводской команды корейского концерна. – Мы представляем гиперкар GMR-001, его впечатляющую раскраску, а также оформление комбинезонов наши гонщиков.

Мы готовимся к дебюту в WEC в 2026 году и в американском чемпионате IMSA в 2027-м и не просто занимаемся организацией гоночной команды – мы создаём наше гоночное наследие. С каждым днём мы ещё на шаг приближаемся к моменту, когда в мире автоспорта будет реализован потенциал Genesis».

В этом году команда Genesis уже выступает в серии European Le Mans в категории LMP2 и набирается опыта перед полноценным дебютом в WEC. В первый уик-энд апреля в Барселоне её экипаж в составе Джейми Чэдвик, Матиса Жобера и Даниэля Хункаделлы начал сезон с победы в своём классе.

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