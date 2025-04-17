“В течение многих месяцев я страдала на корте”. Испанская теннисистка объявила о паузе в выступлениях

Сара Соррибес Тормо поделилась своими переживаниями в социальных сетях



“Привет всем,

Я хотела сообщить вам, что решила взять паузу. Немного времени для себя – для ума и для тела. В течение многих месяцев я страдала на корте.

Веселая и счастливая Сара, которую вы видите вне корта, – далека от реальности того, что я чувствую внутри.

Я потеряла радость от тренировок, стремление к прогрессу и даже желание ездить на турниры. Моменты страдания сейчас значительно перевешивают моменты спокойствия – и это говорит человек, который всегда любил работать, совершенствоваться и соревноваться.

Именно поэтому, помимо того, что мне нужна помощь, я чувствую, что мне нужно остановиться и отдохнуть. Я не знаю, будет ли это решение постоянным или временным.

Я хочу быть честной и последовательной с тем, что чувствует мое тело.

До встречи,

Сара”

Напомним, что на предыдущей неделе Соррибес Тормо помогла своей сборной выйти в Финал Кубка Билли Джин Кинг. Испанка на данный момент занимает 85-е место в одиночном рейтинге и 40-ю позицию – в парном.



Фото: Getty Images.

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