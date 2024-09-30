Пекин. Киченок и Костюк победили вторых сеяных на старте турнира, отыграв матчболы

Украинские теннисистки вышли во второй круг турнира WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2) 2:6, 7:6(7), 11-9

Киченок и Костюк успешно провели свой первый совместный матч с октября 2021 года. На тай-брейке второго сета теннисистки имели уверенное преимущество, ведя со счётом 5-1, однако они не смогли его удержать и в итоге пришлось отыгрывать два матчбола.

На решающем тай-брейке украинки были впереди 5-2, но соперницы вновь смогли вернуться в игру, и в концовке встречи Людмила и Марта отыграли ещё один матчбол.

Во втором круге украинские теннисистки встретятся с дуэтом Мирра Андреева/Диана Шнайдер (-).

К сожалею, свой матч второго круга сегодня проиграли Надежда Киченок и Мию Като, которые встречались с американками Бетани Маттек-Сэндс и Софией Кенин. Украинско-японская пара потерпела поражение со счётом 0:6, 4:6.

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