Ягупова в составе Валенсии выиграла Суперкубок Испании по баскетболу

В матче с Сарагосой украинка набрала 12 очков

Украинская баскетболистка Валенсии Алина Ягупова стала обладательницей Суперкубка Испании.

В матче за трофей Валенсия триумфовала над Сарагосой — 84:60. Ягупова провела на площадке 26 минут, набрав 12 очков, три подбора и три ассиста.

Ягупова с Летучими мышами добыла свой третий трофей. В 2024 году украинка стала также победительницей чемпионата страны и Кубка Испании.

Всего Алина имеет в карьере 14 титулов. Ранее Ягупова выступала за Днепр, Елисавет-Баскет, Окжетпес, Лилль и Чукурова Мерсин.

В прошлом сезоне Алина стала победительницей Евролиги. Также украинка входила в символическую сборную европейского турнира и дважды становилась MVP женской Евролиги.

Here we go again… 🤩

¡La capitana Queralt Casas levanta el título de campeonas de la Supercopa LF Endesa! 🏆🧡

🏆 Final #SupercopaLFEndesa

🟠 @valenciabasket 84

🔴 @casademontBZ 60

🤝 @bthetravelbrand pic.twitter.com/7qOrOTq04G

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 29, 2024