Коллаж Sport.ua. Усик и Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года проходит на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.

В главном событии – за абсолют бой: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).

Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua

На кону стоит титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До боя пояс IBF принадлежит британцу, а Усик владеет титулами WBC, WBA, WBO.

❗️ Текстовая трансляция проводится в украинской версии сайта

Первый бой в августе 2023 года в польском Вроцлаве закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик нацелен, чтобы второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Александр Усик – Даниель Дюбуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бой за абсолют: Александр Усик – Даниель Дюбуа

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO

Старт трансляции шоу ожидается в 19:00, а главный поединок начнется не ранее 23:30 по киевскому времени.

Поединки андеркарда

Постер боя

Файткард шоу в Лондоне

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022

1.28

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3.90

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