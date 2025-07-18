Вечером 19 июля 2025 года проходит на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.
В главном событии – за абсолют бой: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).
Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua
На кону стоит титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До боя пояс IBF принадлежит британцу, а Усик владеет титулами WBC, WBA, WBO.
❗️ Текстовая трансляция проводится в украинской версии сайта
Первый бой в августе 2023 года в польском Вроцлаве закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
Усик нацелен, чтобы второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бой за абсолют: Александр Усик – Даниель Дюбуа
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO
Старт трансляции шоу ожидается в 19:00, а главный поединок начнется не ранее 23:30 по киевскому времени.
Поединки андеркарда
Постер боя
Файткард шоу в Лондоне
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