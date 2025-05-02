Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альвареса принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами в мире. Канело считает, что единственным боксером, который бы победил Усика в прайме является Мухаммед Али.

– Джо Фрейзер или Мухаммед Али?

– Мухаммед Али

– Мухаммед Али или Александр Усик?

– Мухаммед Али

Ранее суперзвездный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес, чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA и WBO, назвал своих любимых боксеров.

sport.ua