Лоудон: Не участвуем в гонках, но ведём гонку со временем

Грэм Лоудон, руководитель будущей команды Cadillac F1, которая должна выйти на старт чемпионата мира в 2026 году, в эфире Sky Sports рассказал, что они собираются приступить к программе тестов ещё до того, как будет построена машина.

По его словам, для команды это важно, чтобы сотрудники заранее начали практиковаться в выполнении всех основных операций, из которых состоит программа гоночного уик-энда.

Грэм Лоудон: «В этом году мы намерены начать тесты с какой-либо одноместной гоночной машиной, поскольку хотим, чтобы механики занялись делом. Мы же видим, что может происходить в условиях реальной гонки, и каждый сотрудник команды должен быть готов правильно действовать в любых ситуациях.

На определённой стадии мы приступим к тестам на какой-либо трассе, чтобы дать нашим инженерам возможность сработаться, и чтобы начался процесс интеграции гонщиков и команды…

Всего пару недель назад на базу команды доставили наше первое шасси 2026 года – это опытный образец, но он уже полностью готов, на нём установлена верхняя дуга безопасности, и всё это уже весьма значительная часть машины Формулы 1. Этот прототип мы будем использовать на различных тестах, которых впереди очень много, ведь в процессе перехода на новый технический регламент разного рода проверки становятся ещё более сложными…

Есть конкретная дата, к которой команда должна быть готова, и у нас на базе в каждом помещении установлены мониторы, на которых идёт отсчёт времени, оставшегося до первого Гран При 2026 года. Полагаю, это напоминает всем, что обычно бег времени ускоряется, когда вы должны всё успеть к определённой дате. В общем, хотя мы пока не выступаем в гонках на реальной трассе, но уже ведём гонку со временем».

Разумеется, Лоудону задали вопрос о будущем составе команды, тем более что Серхио Перес уже прилетел в Майами, и ходят упорные слухи, что он – один из основных кандидатов на место в Cadillac F1. Но руководитель 11-й команды чемпионата лишь предпочёл отшутиться: «За последние месяцы я узнал много нового, в том числе понял, что буквально все хотят выступать за Cadillac, это я вам точно могу сказать!

Если серьёзно, то мы достаточно хорошо представляем, кто нам нужен, и в настоящий момент уже начался заключительный этап обсуждений кандидатур гонщиков. И всё-таки наша приоритетная задача сейчас – создать то, что гонщикам предстоит пилотировать».

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