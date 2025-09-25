Дождь повлиял на ход первого дня тестов в Муджелло

В четверг в Муджелло начались двухдневные тесты Pirelli с участием двух команд. В первый день на итальянской трассе работали гонщики Haas – Эстебан Окон и Оливер Берман. Они пилотировали прошлогоднюю VF-24, доработанную для тестов прототипов шин 2026 года.

По планам инженеров сегодняшний день должен был быть посвящён тестам самых жёстких составов из линейки 2026 года, однако из-за дождя планы пришлось скорректировать. Эстебан Окон успел проехать лучший круг по сухой трассе с результатом 1:21.943 секунды (для сравнения время поула Льюиса Хэмилтона в 2020-м – 1:15.144 с), а всего за свою смену французский гонщик преодолел 40 кругов.

Затем начался дождь, и Оливер Берман смог оценить прототипы промежуточных шин. Британский гонщик проехал 30 кругов по мокрой трассе с лучшим временем 1:34.381 секунды.

В пятницу тесты Pirelli в Муджелло продолжит команда Ferrari. Шарль Леклер и Гуаньюй Чжоу будут пилотировать доработанную SF-25.

