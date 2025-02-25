Лиам Лоусон: Пока RB21 выглядит хорошо

Во вторник в Бахрейне команда Red Bull Racing провела первичную обкатку новинки RB21 в рамках съёмочного дня. После заездов Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон поделились первыми впечатлениями о машине.

Макс Ферстаппен: «Я рад вернуться на трассу в Бахрейне в рамках съёмочного дня, который предшествует тестам. Было здорово впервые пилотировать RB21. Я проехал всего несколько кругов, но сегодня задача сводилась к тому, чтобы комфортно почувствовать себя в машине, а более детально мы с ней разберёмся в следующие несколько дней.

Мы знаем, какие у нас были ограничения в прошлом году, поэтому важно оценить темп в ближайшие дни и понять, смогли ли мы прибавить. У нас не будет много времени после тестов перед первой гонкой, поэтому мы надеемся проехать большую дистанцию и понять, за счёт чего можно улучшить время.

В данный момент я не ставлю никаких целей, поскольку пока мы не знаем, насколько конкурентоспособны, но я жду возвращения в гонки и особенно этапы в Спа и Зандфорте на моих любимых трассах».

Лиам Лоусон: «Первые впечатления всегда важны. Сегодня я с волнением садился за руль. Это мой первый полный сезон в Формуле 1, подготовка и съемочные дни здорово мне помогают.

Мы только изучаем новую машину, пока RB21 выглядит хорошо, посмотрим, как пройдут тесты, но больше всего я жду возможности участвовать в гонках и продолжать своё обучение.

Для меня это не новая команда, а многих знаю и рад работать со столь талантливыми людьми. Моя цель – быть быстрым, добиваться результатов, которые нужны команде. Команда сосредоточена на том, чтобы вернуть себе Кубок конструкторов, и если мы сможем этого добиться, значит, я справился со своей работой. В целом, у нас одна цель – опередить всех».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Здорово вернуться в Бахрейн и провести съёмочный день, хотя если посмотреть на погоду, то из-за ветра можно подумать, что мы всё ещё в Сильверстоуне.

Всегда волнительно впервые видеть новую машину на трассе. Мы проверили работу всех систем перед завтрашним днём, когда RB21 выедет на трассу вместе с соперниками».

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