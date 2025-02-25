Нкунку сравнялся с Палмером и стал одним из лучших бомбардиров Челси в текущем сезоне

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку в матче Премьер-лиги против "Саутгемптона" отметился забитым мячом, который стал для него 14-м в текущем сезоне во всех турнирах.

Этот гол позволил Нкунку сравняться с Коулом Палмером в списке лучших бомбардиров "Челси" в нынешней кампании.

Оба футболиста имеют по 14 забитых мячей.

Однако, стоит отметить, что все голы Палмера были забиты в матчах чемпионата Англии, тогда как Нкунку отличился в АПЛ лишь трижды. Остальные его голы пришлись на другие соревнования.

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