Connect with us
Футбол

Нкунку сравнялся с Палмером и стал одним из лучших бомбардиров Челси в текущем сезоне

Нкунку сравнялся с Палмером и стал одним из лучших бомбардиров Челси в текущем сезоне

    • Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку в матче Премьер-лиги против "Саутгемптона" отметился забитым мячом, который стал для него 14-м в текущем сезоне во всех турнирах.

    Этот гол позволил Нкунку сравняться с Коулом Палмером в списке лучших бомбардиров "Челси" в нынешней кампании.

    Оба футболиста имеют по 14 забитых мячей.

    Однако, стоит отметить, что все голы Палмера были забиты в матчах чемпионата Англии, тогда как Нкунку отличился в АПЛ лишь трижды. Остальные его голы пришлись на другие соревнования.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis