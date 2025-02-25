Дубай. Чилич остановил де Минора, Алис одержал волевую победу над Рублевым

Результаты матчей вторника на турнире АТР 500 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниил Медведев (-, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:4, 7:6(4)

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Роман Сафиуллин (-, Q) 5:7, 7:6(4), 7:6(1)

Уго Умбер (Франция, 5) – Иржи Легечка (Чехия) 6:3, 6:0

Матео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) 7:5, 6:4

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Григор Димитров (Болгария, 6) 6:0 отказ

Лука Нарди (Италия, LL) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) 1:6, 6:2, 6:3

Кантен Алис (Франция, Q) – Андрей Рублев (-, 3) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Нуну Боржеш (Португалия) – Артур Фис (Франция, 8) 6:2, 6:1

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Бублик (Казахстан) 7:6(7), 6:7(4), 6:3

Марин Чилич (Хорватия, PR) – Алекс де Минор (Австралия, 2) 2:6, 3:6, 6:3

Марин Чилич одержал первую победу с Ролан Гаросс-2022 над игроком топ-10 рейтинга. Для хорвата победа на Алексом де Минором стала третьей в пяти очных поединках. Далее ему предстоит встреча с Алексеем Попыриным.

Кантен Алис одержал самую крупную победу в своей карьере, переиграв чемпиона Дохи на прошлой неделе и девятую ракетку мира Андрея Рублева. Французский “квалифаер” спас пять брейк-поинтов при счете 5:5 в решающем сете. В следующем раунде Алис встретится с испанцем Роберто Баутистой Агутом.

Нуну Боржеш одержал свою первую победу над игроком из топ-20 с августа прошлого года. Благодаря победе над Артуром Фисом 28-летний португалец стал первым представителем своей страны с 2015 года, который выиграл матч в Дубае, когда это удалось Жуану Соузе. В следующем раунде Боржеш впервые встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua