Лугано. Сачко и Жукаев прервали свою победную серию и не смогли пройти в полуфинал

Украинский теннисист Виталий Сачко не смог пройти в полуфинал в парной сетке “челленджера” в Швейцарии



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко и Бейбит Жукаев из Казахстана уступили лидерам посева Якубу Паулю (Швейцария) и Давиду Пелу (Нидерланды) – 6:7(3), 5:7. Для швейцарско-нидерландского дуэта этот матч стал десятым подряд выигранным на “челленджерах”.

Поединок длился 1 час и 44 минуты за которые Сачко и Жукаев подали шесть эйсов, допустили три двойные ошибки, реализовали 2 из 5 заработанных брейк-поинтов и проиграли три гейма на своих подачах

Для Сачко и Жукаева это поражение стало первым за шесть проведенных поединков в паре. Напомним, что в середине февраля теннисисты выступая вместе победили на “челленджере” в Манаме.



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