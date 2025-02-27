Звездный украинский боксер хочет сменить весовую категорию

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что может подняться в первый тяжелый вес.

«Да, переход в первый тяжелый вес является вариантом, ведь между боями мой вес как раз составляет 90 килограммов и я очень легко могу набрать больше.

Я всю карьеру почти провел в крузервейте. Если я не найду интересных боев в полутяжелом весе, то рассмотрю смену весовой категории», – сказал Гвоздик.

Ранее бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что хочет провести поединок с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Дмитрием Биволом.

sport.ua