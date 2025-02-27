Звездный украинский боксер хочет сменить весовую категорию

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что может подняться в первый тяжелый вес.
«Да, переход в первый тяжелый вес является вариантом, ведь между боями мой вес как раз составляет 90 килограммов и я очень легко могу набрать больше.
Я всю карьеру почти провел в крузервейте. Если я не найду интересных боев в полутяжелом весе, то рассмотрю смену весовой категории», – сказал Гвоздик.
Ранее бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что хочет провести поединок с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Дмитрием Биволом.