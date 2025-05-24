Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Болл

Чемпион мира британец Ник Болл высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дюбуа 100% победит Усика. Он сейчас на ходу. В первом поединке Дюбуа удалось потрясти Усика, во втором он его добьет», – сказал Болл.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua