Индиана обыграла Никс во втором матче полуфинальной серии НБА

Следующие два поединка пройдут в Индианаполисе

Индиана обыграла на выезде Нью-Йорк во втором матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 114:109.

Равная борьба на площадке длилась в течение всей игры. Лишь в последней четверти гостям удалось достичь перевеса +10 очков, и удержать в концовке победу. Паскаль Сиакам набрал за матч 39 очков, у Никс отметим Джейлена Брансона, на счету которого дабл-дабл (36 очков + 11 передач).

Пэйсерс ведут в серии финала Восточной конференции со счетом 2:0. Следующие два матча пройдут в Индианаполисе в ночь на 26 и 28 мая.

Напомним, в финале Западной конференции Оклахома-Сити выиграла два поединка у Миннесоты. Следующая игра пройдет в Миннеаполисе 25 мая.

НБА. Полуфинал. 3-й матч

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 109:114 (26:24, 26:25, 29:32, 28:33)

Счет в серии — 0:2

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