Лейкерс без Лэня обыграли Наггетс в регулярном чемпионате НБА

Святослав Михайлюк вновь оказался вне заявки Джаз
В ночь на 20 марта состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Денвер Наггетс — 120:108. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь на площадке не появился.
Юта Джаз также добыла победу минувшей ночью, триумфовав над Вашингтон Уизардз (128:112). Защитник Святослав Михайлюк продолжает находиться в лазарете из-за повреждения ступни.
- НБА. Регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерз — Даллас Маверикс — 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)
Орландо Мэджик — Хьюстон Рокетс — 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28)
Майами Хит — Детройт Пистонс — 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28)
Миннесота Тимбервулвз — Нью-Орлеан Пеликанс — 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)
Оклахома-Сити Тандер — Филадельфия Флайерз — 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26)
Сан-Антонио Сперс — Нью-Йорк Никс — 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)
Юта Джаз — Вашингтон Уизардз — 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)
Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс — 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Мемфис Гриззлис — 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)
Сакраменто Кингз — Кливленд Кавальерс — 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)
Финикс Санз — Чикаго Буллз — 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)