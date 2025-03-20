Майами. Даяна Ястремская против Белинды Бенчич в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Майами. Матч против швейцарской теннисистки Белинды Бенчич пройдет четвертым запуском на корте Grandstand (ориентировочное начало матча в 21:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 19/03/2025): 246/178

Призовые за карьеру: $5,131,273



Дата рождения: 10/03/1997 (28 лет)

Место рождения: Флавиль, Швейцария

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 9 (2025 – Abu Dhabi; 2023 – Abu Dhabi, Adelaide 2; 2022 – Charleston; 2021 – Olympics; 2019 – Dubai, Moscow; 2015 – Eastbourne, Toronto.)

Высший рейтинг WTA: 4 (17/02/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 19/03/2025): 408/210

Призовые за карьеру: $13,075,358

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H2H: 1-3

2017 | Санкт-Петербург (ITF) | Хард (зал) | Финал | Бенчич – 6:2, 6:3

2018 | Нью-Хейвен (WTA 500) | Хард | QRF | Ястремская – 7:6, 7:6

2018 | Люксембург (WTA 250) | Хард (зал) | 1/2 | Бенчич – 6:2, 3:6, 7:6

2019 | Хобарт (WTA 250) | Хард | 1/4 | Бенчич – 7:6, 6:3

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Даяна Ястремская – 3/4 | Ястремская пятый раз играет на турнире в Майами. В прошлом году она дошла до третьего круга, что является ее лучшим результатом на этих кортах.

Белинда Бенчич 9/8 | Бенчич девятый раз стартует на соревнованиях в Майами. В 2022 года она стала полуфиналисткой этого турнира.

Выступления на харде (на 19/03/2025):

Даяна Ястремская – 144/112 (12/7 в этом году)

Белинда Бенчич – 270/137 (17/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Белинду Бенчич и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,31. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 3,78 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Даяна Ястремская – 12/7

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 4/3 | Доха – 1/4, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R3

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Белинда Бенчич – 17/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 5/2 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4

WTA 500 – 8/1 | Аделаида – R2, Абу-Даби – ТИТУЛ

United Cup – 1/1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, В, П, В

Белинда Бенчич – П, В, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 11/5 | Ястремская сыграет против теннисистки из Швейцарии впервые с 2023 года.

Белинда Бенчич – 14/4 | Бенчич впервые в этом сезоне сыграет против теннисистки из Украины. Белинда выиграла четыре последних поединка против украинок.

• Даяна Ястремская проведет 228-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 111 побед (49%);

• Белинда Бенчич проведет 454-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 281 победа (62%).

• Даяна Ястремская проведет 63-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 27 побед (44%);

• Белинда Бенчич проведет 127-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 72 победы (57%).

Победительница этого матча получит 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

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