“Хотела сыграть в этом году и не один раз”. Марта Костюк объяснила, почему не может выступать на турнирах WTA 250

Вторая ракетка Украины Марта Костюк во время рубрики “вопрос-ответ” в своем Instagram рассказала почему не играет на турнирах категории WTA 250



“Чтобы попасть на турнир категории 250 напрямую, нужно находиться за пределами топ-30. Каждый турнир 250 имеет две wild card, зарезервированные для теннисисток из топ-20. Чтобы получить wild card на такой турнир с моим текущим рейтингом (№26 WTA), мне нужно либо запросить её сильно заранее, либо быть местной теннисисткой, либо чемпионкой прошлых лет.

Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз, но из-за этих правил это было невозможно”, – написала Марта Костюк.

Правила WTA на 2025 год содержат следующую информацию относительно возможности участия теннисисток топ-30 в турнирах WTA 250:

Каждая теннисистка, входящая в топ-30 на момент заморозки заявки (Freeze Deadline), имеет право на две Exemption Wild Card в год, которые могут быть использованы для участия в турнирах WTA 250.

Кроме игроков топ-30, на такую wild card также могут претендовать:

• бывшие первые ракетки мира

• победительницы турниров Grand Slam за последние 10 лет

• чемпионки WTA Finals за последние 10 лет

• победительницы турниров WTA 1000 Mandatory за последние 5 лет

Чтобы получить такую wild card, игрок или её команда должны подать официальный запрос до Freeze Deadline. Если это сделано своевременно, организаторы турнира обязаны предоставить одну Exemption Wild Card в основную сетку.

Каждый турнир WTA 250 может выдать не более двух таких приглашений. В случае, если запросов больше, организаторы сами выбирают, кому его предоставить.

Таким образом, даже первая ракетка мира может заявиться на турнир WTA 250 – при условии, что это входит в её лимит и что она заранее оформила Exemption Wild Card. Такие случаи нередки, особенно когда речь идёт о домашних турнирах или подготовке к крупным соревнованиям.

Отметим, что согласно правил, если турнир WTA 250 проходит в ту же неделю, что и турнир WTA 500, то теннисистка из топ-30 может играть на WTA 250 только если не прошла в основную сетку WTA 500, или если получила специальное разрешение Play Down Exemption. К таким случаям относятся случаи если теннисистка:

• является чемпионкой этого турнира в предыдущем году

• представляет страну, в которой проходит турнир

• находится на позиции 11–30 в рейтинге (но не выше)

Если же неделя свободна от турниров WTA 1000 или WTA 500, то игроки с рейтингом 11+ могут участвовать в WTA 250 без ограничений, при условии, что они не превышают свой лимит по заявкам.

Если посмотреть заявки турниров этой недели: Бад-Гомбург (WTA 500) и Истборн (WTA 250), то можно увидеть, что в заявке турнира в Великобритании четыре теннисистки топ-30 (на момент заявки): Барбора Крейчикова (№15), Дарья Касаткина (№17), Елена Остапенко (№21) и София Кенин (№30).

Барбора Крейчикова и Елена Остапенко (чемпионки “мэйджоров”) подпадают под правило Exemption Wild Card, Дарья Касаткина – прошлогодняя чемпионка турнира и могла получить Play Down Exemption, а София Кенин не попадала напрямую в основную сетку в Бад-Гомбурге, так как там последняя в основе – 29-я ракетка мира Линда Носкова.



btu.org.ua