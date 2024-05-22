На молоду зірку НБА підписався майже один мільйон людей з початку плей-оф в Instagram

Sportscasting.com проаналізував дані Instagram, щоб дізнатися, у яких гравців НБА найбільше зросла кількість підписників з початку плей-оф 2024 року

Ентоні Едвардс збільшив кількість своїх підписників у соцмережі на 38,7 відсотків. Кількість підписників лідера «Міннесоти» зросла на 844 980 осіб. Це у п'ять разів більше, ніж у захисника «Далласа» Луки Дончича (167 430), який посів друге місце за цим показником.

Цікаво, що у відсотках кількість підписників збільшилась відразу у чотирьох гравців «Нью-Йорка».

Фото: TSN

ua.tribuna.com