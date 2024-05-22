Джервонта Дэвис, который критиковал Усика, высмеял организатора мегафайта

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Ранее Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх, организовавший этот мегафайт, в социальных сетях обнародовал официальную статистику просмотров боя. Аль-Шейха высмеял действующий чемпион в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис.

«Он заплатил большому количеству знаменитостей, чтобы те посетили это шоу, и выложил фальшивое количество просмотров. Он пытается сделать себе имя в спорте», – написал Дэвис.

Ранее Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри.

sport.ua