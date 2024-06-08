Климас подверг критике журналиста, который написал об Усике. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Менеджер Александра Усика Эгис Климас отреагировал на статью известного портала Boxingscene, в которой были приведены примеры, почему Усику нельзя возвращаться в крузервейт. Автор статьи считает решение Усика неразумным.

«Решение Усика неразумное? Ты (автор статьи), меня смешишь. Кто ты вообще такой, чтобы такие выводы делать? Найди настоящую работу, друг. Кто еще был абсолютным чемпионом в крузервейте, хевивейте, а потом еще раз в крузервейте?», – сказал Климас.

Недавно Усик заявил, что может вернуться в тяжелый вес. Александр рассматривает такую возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

sport.ua