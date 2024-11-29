«Хижняк пойдет по пути Усика». Известный тренер – о будущем боксера

НОК. Александр Хижняк

Известный украинский тренер Вячеслав Сенченко поделился мнением о перспективах боксера Александра Хижняка:

«Главная задача – определиться самому со своим будущим. Я читал, что Александр хочет и на Олимпиаде выступить, и на чемпионат мира поехать. Это тяжело совмещать, почти нереально.

Знаю, что Хижняк общался с Александром Красюком. Наверное, были какие-то предложения перейти в профессиональный бокс. Я не верю, что Хижняк уедет в Америку. Не верю, что он подпишет контракт с Top Rank или Matchroom. Скорее всего, он окажется в К2.

Хижняк может пойти по пути Усика. Если он останется в Украине и договориться с К2, то в девятом или десятом бою сможет боксировать за титул. У него не будет так много поединков, как у Беринчика. Все будет намного быстрее», – заявил Сенченко.

Ранее Сенченко назвал фактор, из-за которого проигрывают соперники Усика.

sport.ua