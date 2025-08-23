Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд назвал единственного боксера, который сумел ему влезть в голову.

«Леннокс Льюис – единственный человек, который залез мне в голову. Он сказал мне: «Как ты можешь называть себя христианином, когда у тебя есть дети вне брака?» Я подумал, что это очень личное. Это был сильный удар.

Я сказал СМИ, что нокаутирую его за три раунда, но этого не следовало говорить. Я попытался нокаутировать его в третьем раунде, а когда я этого не сделал, у меня не осталось сил. Я на самом деле собирался сдаться, и единственная причина, почему я не сдался, заключается в том, что мой сын наблюдал за боем вживую», – вспомнил Холифилд.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua