Сандефьорд (ITF Juniors). Козяр выиграла свой первый одиночный титул

Украинская теннисистка Мария Козяр стала чемпионкой турнира ITF J30 в Норвегии
В финале соревнований Мария Козяр, получившая первый номер посева, переиграла испанскую теннисистку Аду Макинтайр Перес – 6:4, 6:0.
Путь к титулу:
R1: Вера Левин (Швеция) 6:2, 6:4
R2: Лотта Хельгесен (Норвегия) 6:0, 6:0
QF: Анна Азарова (Латвия, 5) 6:1, 6:4
SF: Жозефин Харделин (Швеция) 6:3, 6:0
FR: Ада Макинтайр Перес (Испания, Q) – 6:4, 6:0
16-летняя Мария Козяр впервые в карьере выиграла титул ITF Juniors (на ее счету два парных трофея). В юниорском рейтинге ITF украинка занимает 1188-е место (на 18 августа 2025).