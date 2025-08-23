Сандефьорд (ITF Juniors). Козяр выиграла свой первый одиночный титул

Украинская теннисистка Мария Козяр стала чемпионкой турнира ITF J30 в Норвегии



В финале соревнований Мария Козяр, получившая первый номер посева, переиграла испанскую теннисистку Аду Макинтайр Перес – 6:4, 6:0.

Путь к титулу:

R1: Вера Левин (Швеция) 6:2, 6:4

R2: Лотта Хельгесен (Норвегия) 6:0, 6:0

QF: Анна Азарова (Латвия, 5) 6:1, 6:4

SF: Жозефин Харделин (Швеция) 6:3, 6:0

FR: Ада Макинтайр Перес (Испания, Q) – 6:4, 6:0

16-летняя Мария Козяр впервые в карьере выиграла титул ITF Juniors (на ее счету два парных трофея). В юниорском рейтинге ITF украинка занимает 1188-е место (на 18 августа 2025).

