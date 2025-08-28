US Open. Марта Костюк против Зейнеп Сёнмез во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет во втором круге Открытого чемпионат США. Матч против Зейнеп Сёнмез пройдет вторым запуском на Корте №12 (начало ориентировочно в 19:30 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/08/2025): 235/145

Призовые за карьеру: $6,294,457



Дата рождения: 30/04/2002 (23 года)

Место рождения: Стамбул, Турция

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Merida)

Высший рейтинг WTA: 74 (14/07/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/08/2025): 221/148

Призовые за карьеру: $1,034,627

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 1-0

2025 | Доха (WTA 1000) | хард | R1 | Костюк 6:3, 6:3

История на турнире

Марта Костюк – 6/6 | Костюк шестой сезон подряд играет в основной сетке US Open. В прошлом году она повторила свой лучший результат здесь (2020), дойдя до третьего круга.

Зейнеп Сёнмез – 2/2 | Сёнмез впервые выступает в основной сетке соревнований в Нью-Йорке. Два предыдущих сезона она проигрывала на этапе квалификации.

Выступления на харде (на 28/08/2025):

Марта Костюк – 142/86 (15/10 в этом году)

Зейнеп Сёнмез – 108/69 (12/10 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этого матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,23. Успех Зейнеп Сёнмез в этом поединке оценивается коэффициентом – 4,60 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025 (без учета US Open)

Марта Костюк – 21/17

Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1

WTA 1000 – 18/7 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча)

WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Зейнеп Сёнмез – 18/19

Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R1, Wimbledon – R3

WTA 1000 – 3/4 | Доха – R1, Индиан-Уэллс – QFR, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1

WTA 500 – 6/6 | Брисбен – QFR, Линц – QFR, Абу-Даби – QFR, Мерида – 1/4, Лондон – QFR, Монтеррей – R1

WTA 250 – 2/3 | Хобарт – QFR, Рабат – R2, Истборн – QR1

WTA 125 – 2/3 | Парма – R1, Бирмингем – R2, Варшава – R2

Billie Jean King Cup – 3/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, В

Зейнеп Сёнмез – В, П, П, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 5/0 | Костюк выиграла во всех предыдущих встречах с турецкими теннисистками. В этом году она обыграла Зейнеп Сёнмез в Дохе.

Зейнеп Сёнмез – 6/12 | Сёнмез проиграла в четырех предыдущих матчах с украинками, в том числе в этом году Марте Костюк в Дохе и Элине Свитолиной на Ролан Гаррос.

• Марта Костюк проведет 51-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 28 побед (55%).

• Зейнеп Сёнмез проведет 8-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 3 победы (43%)

• Марта Костюк 15-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (4-й раз на US Open). 10 раз украинка проходила в следующий круг (2 раза на US Open).

• Зейнеп Сёнмез 2-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (впервые на US Open). В этом сезоне турчанка прошла в третий раунд на Уимблдоне.

Победительница этого матча получит 237 000 долларов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 154 000 долларов призовых и 70 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua