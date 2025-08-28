US Open. Марта Костюк против Зейнеп Сёнмез во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет во втором круге Открытого чемпионат США. Матч против Зейнеп Сёнмез пройдет вторым запуском на Корте №12 (начало ориентировочно в 19:30 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 26/08/2025): 235/145
Призовые за карьеру: $6,294,457
Дата рождения: 30/04/2002 (23 года)
Место рождения: Стамбул, Турция
Рост: 170 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2024 – Merida)
Высший рейтинг WTA: 74 (14/07/2025)
Побед/Поражений за карьеру (на 28/08/2025): 221/148
Призовые за карьеру: $1,034,627
H2H: 1-0
2025 | Доха (WTA 1000) | хард | R1 | Костюк 6:3, 6:3
История на турнире
Марта Костюк – 6/6 | Костюк шестой сезон подряд играет в основной сетке US Open. В прошлом году она повторила свой лучший результат здесь (2020), дойдя до третьего круга.
Зейнеп Сёнмез – 2/2 | Сёнмез впервые выступает в основной сетке соревнований в Нью-Йорке. Два предыдущих сезона она проигрывала на этапе квалификации.
Выступления на харде (на 28/08/2025):
Марта Костюк – 142/86 (15/10 в этом году)
Зейнеп Сёнмез – 108/69 (12/10 в этом году)
Котировки букмекеров:
Выступления в сезоне 2025 (без учета US Open)
Марта Костюк – 21/17
Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1
WTA 1000 – 18/7 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча)
WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1
Billie Jean King Cup – 1/1
Зейнеп Сёнмез – 18/19
Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R1, Wimbledon – R3
WTA 1000 – 3/4 | Доха – R1, Индиан-Уэллс – QFR, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1
WTA 500 – 6/6 | Брисбен – QFR, Линц – QFR, Абу-Даби – QFR, Мерида – 1/4, Лондон – QFR, Монтеррей – R1
WTA 250 – 2/3 | Хобарт – QFR, Рабат – R2, Истборн – QR1
WTA 125 – 2/3 | Парма – R1, Бирмингем – R2, Варшава – R2
Billie Jean King Cup – 3/0
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – В, В, П, В, В
Зейнеп Сёнмез – В, П, П, В, П
Национальный фактор:
Марта Костюк – 5/0 | Костюк выиграла во всех предыдущих встречах с турецкими теннисистками. В этом году она обыграла Зейнеп Сёнмез в Дохе.
Зейнеп Сёнмез – 6/12 | Сёнмез проиграла в четырех предыдущих матчах с украинками, в том числе в этом году Марте Костюк в Дохе и Элине Свитолиной на Ролан Гаррос.
• Марта Костюк проведет 51-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 28 побед (55%).
• Зейнеп Сёнмез проведет 8-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 3 победы (43%)
• Марта Костюк 15-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (4-й раз на US Open). 10 раз украинка проходила в следующий круг (2 раза на US Open).
• Зейнеп Сёнмез 2-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (впервые на US Open). В этом сезоне турчанка прошла в третий раунд на Уимблдоне.
Победительница этого матча получит 237 000 долларов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 154 000 долларов призовых и 70 рейтинговых очков.
