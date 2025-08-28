Connect with us
Футбол

Динамо – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • Киевское "Динамо" сыграет ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби".

    После поражения в первой встрече со счетом 1:3 команда Александра Шовковского постарается сделать камбэк и пробиться в основную сетку турнира. Поединок пройдет на польском стадионе "Арена Люблин".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 21:00 по киевскому времени в четверг, 28-го августа. Онлайн-видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале 2+2, а также на платформе Київстар ТБ.

    Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    2.17 3.60 3.30 Узнать больше

    Трансляция матча

    Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Динамо - Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстового онлайна на сайте UA-Футбол. После финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis