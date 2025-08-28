Сборная Украины по боксу взяла 10 медалей на молодежном турнире в Молдове

Минспорта

Международные соревнования по боксу среди мужчин до 23 лет прошли в Молдове.

Достижения сборной Украины: 10 медалей (5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые).

Медали для украинской команды завоевали:

🥇 Золото: Денис Роздольский (до 60 кг), Александр Васько (до 65 кг), Евгений Иванюк (до 70 кг), Всеволод Рыбалко (до 90 кг), Станислав Цуркан (свыше 90 кг)

🥈 Серебро: Максим Рудык (до 50 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Николай Лактионов (до 85 кг)

🥉 Бронза: Владислав Гаврилюк (до 55 кг), Никита Захарченко (до 75 кг)

