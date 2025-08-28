В Cadillac опровергают слухи о переговорах с Хорнером

Имя Кристиана Хорнера упоминалось в качестве возможного руководителя команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле 1 в следующем сезоне. Однако на прошедшей накануне презентации состава пилотов Дэн Таурисс, глава компании TWG Motorsport, возглавляющей проект GM в Формуле 1, опроверг слухи о переговорах с Хорнером.

Дэн Таурисс: «У нас не было никаких переговоров с Кристианом Хорнером и нет никаких планов на сотрудничество с ним. Я хочу официально положить конец этим слухам.

Мы полностью поддерживаем [руководителя команды] Грэма Лоудона и верим в него».

