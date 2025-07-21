Монтойя: Возможно, Карлоса Сайнса пригласят в Red Bull

Хуан-Пабло Монтойя не исключает, что в Red Bull могут пригласить Карлоса Сайнса, если Макс Ферстаппен примет решение перейти в Mercedes.

«Понимаете, если Макс решит уйти, и в Mercedes не станут отказываться от сотрудничества с Джорджем Расселлом, то, возможно, в Red Bull пригласят Карлоса Сайнса, – рассуждал Хуан-Пабло в своём подкасте MontoyAS. –Тогда Кими Антонелли отправят в Williams. Таким образом ему будут предоставлены возможности для профессионального роста, как в своё время они поступили с Джорджем.

Полагаю, у Red Bull был опцион на услуги Карлоса, но это Макс не захотел, чтобы Сайнс стал его напарником. При этом я думаю, что в Mercedes не готовы предоставить Максу право выбирать, кого он хочет видеть в качестве напарника. В Red Bull пошли на такое условие, но в Mercedes на это не пойдут, хотя это единственное, на что они не согласятся.

В любом случае мы сейчас лишь строим догадки, пытаясь прогнозировать, как могут развиваться события. Самое интересное, конечно, в том, произойдут ли вообще какие-то изменения, а если произойдут, то сколько мест и в каких командах будут в этом задействованы».

Хотя в прошлом году в Red Bull не проявили интерес к Сайнсу, ситуация, по мнению Монтойи, может поменяться, поскольку в команде произошла смена руководства, и у Лорана Мекиса, отлично знающего испанского гонщика по совместной работе в Ferrari, может быть своё мнение.

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