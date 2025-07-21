Легендарный тренер Майка Тайсона отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

После поединка легендарный экс-тренер Майка Тайсона Тедди Атлас назвал главную особенность Александра Усика.

«Усик умеет делать много правильных вещей. Например, та контратака, которая завершила бой. Но главная особенность Усика в том, что он умеет побеждать, он делает это всю карьеру», – сказал Атлас.

sport.ua