Легендарный тренер Майка Тайсона отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.
Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).
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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!
После поединка легендарный экс-тренер Майка Тайсона Тедди Атлас назвал главную особенность Александра Усика.
«Усик умеет делать много правильных вещей. Например, та контратака, которая завершила бой. Но главная особенность Усика в том, что он умеет побеждать, он делает это всю карьеру», – сказал Атлас.