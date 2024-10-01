Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Известный тренер Дон Чарльз высказался о своем подопечном – чемпионе мира по версии IBF Даниэле Дюбуа.

«Тот удар, которым он завершил бой с Джошуа – положил бы любого. В ту ночь Даниэль смог бы победить любого боксера. Это был план на бой, сейчас Даниэлю все равно, с кем драться. Он уверен в себе. Сейчас Даниэль показывает где-то 70% своего потенциала. Мы можем пойти еще дальше. Дюбуа станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, вот увидите», – сказал Чарльз.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua