ДЭВИС: «Зачем Усику выходить в октагон против Пола? Это ненужный бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис считает, что чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (23–0, 14 КО) нет смысла выходить в октагон против блогера Джейка Пола (11–1, 7 КО).

«Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии?

Очевидно, что украинец может заработать легкие деньги – примерно 50 млн долларов. Но это противный и неинтересный бой, очень надеюсь, что Александр не пойдет на это. Да, поединок с Полом не повлияет на наследие Усика, его авторитет. Но ведь он хочет стать трехкратным чемпионом мира, какой смысл идти в октагон?

Мой приятель Карл Фроч (экс-чемпион мира – прим) побьет Пола с одной связанной рукой за спиной. Если Усик нормально ударит, то Джейк на первых секундах улетит в нокаут», – считает Дэвис.

Стало известно, в какой организации состоится бой Усика и Джейка Пола

sport.ua