В Японии машины Red Bull Racing изменят раскраску

На домашнем для Honda японском этапе в Red Bull Racing изменят раскраску машин, использовав узнаваемые цвета Японии и дизайн, вдохновленный победой Honda RA272 в Формуле 1.



В этом сезоне исполняется 60 лет после первой победы Honda в Формуле 1, и новая раскраска – это дань уважения модели RA272, которая принесла Honda победу на Гран При Мексики’65, завоёванную американцем Ричи Гинтером.

Специальный логотип, посвященный 60-летию первой победы Honda в Формуле 1, будет размещён на всех четырех машинах команд Red Bull.

Уже второй раз Red Bull Racing выступает в оттенках белого в честь Honda. Команда завоевала двойной подиум на ГП Турции 2021 года в специальной раскраске, которую болельщики призывали использовать снова.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: Нам есть, что отпраздновать с Honda. Это неизменно успешное партнёрство принесло команде один из самых триумфальных и доминирующих периодов в нашей истории.

Макс выиграл четыре чемпионских титула с силовой установкой Honda, а команда дважды завоевала Кубок конструкторов. Кроме того, надежность моторов Honda позволила нам в 2023-м провести самый успешный сезон в истории. Эта раскраска – дань уважения успехам Honda в спорте в завершающий год нашего сотрудничества. С нетерпением жду возможности увидеть эту машину на трассе».

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation: «Очень трогательно видеть раскраску RA272 на новейшей машине Red Bull Racing в последний год сотрудничества Honda и Red Bull. Наш успешный путь продолжает оставлять след в истории Формулы 1».

В среду на улицах Токио пройдёт шоу «Red Bull Showrun – powered by Honda» с участием четырех пилотов команд Red Bull. Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Лиам Лоусон и Айзек Хаджар проедут на Honda RA272, RB16B, и двух RB7.

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