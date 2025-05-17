Марио Изола: С C6 гонщикам ещё предстоит разобраться

В Pirelli привезли в Имолу самые мягкие в своём ассортименте шины С6, но по ходу уик-энда многие говорили, что они слишком мягкие, стараясь создать запас шин Hard и Medium для завтрашней гонки.

Марио Изола, автоспортивный директор Pirelli: «Эту квалификацию нужно тщательно проанализировать с точки зрения работы шин, поскольку она позволила сделать интересные выводы.

Все хотели увидеть, как C6 проявит себя в квалификации, сравнивая её с C5. Судя по данным и комментариям, разница в характеристиках между двумя самыми мягкими составами в линейке 2025 года относительно невелика, как и ожидалось. Но в субботу на трассе, которая почти не изменилась по сравнению с пятницей, гонщикам оказалось непросто раскрыть потенциал шин C6. Этот состав не использовался на машинах 2025 года, а на тестах в конце 2024-го в Абу-Даби его опробовали только восемь из 20 сегодняшних гонщиков. Скорее всего, им нужно лучше понять его, чтобы получить максимальную отдачу.

В результате некоторые гонщики предпочли использовать состав C5, который хорошо знают, поскольку он был квалификационной шиной на двух предыдущих этапах в Джидде и Майами. Они предпочли пожертвовать небольшим сцеплением в обмен на преимущество во времени прохождения круга, которое дает предсказуемость шин, с которыми у них больше опыта и больше данных.

Что касается стратегии, наиболее вероятным представляется вариант с одним пит-стопом, ведь здесь только одна зона DRS и самая большая потеря времени на пит-лейн. Старт на Medium и переход на Hard между 17 и 23 кругами кажется оптимальным.

Некоторые гонщики могут предпочесть более длинный первый отрезок, стартуя на Hard в надежде на выезд автомобиля безопасности. В этом случае переход на Medium произойдёт между 37 и 43 кругами. Стратегия с двумя остановками не исключена, но с учётом упомянутых факторов невыгодна. Для тех, кто попытается это сделать, лучшими комбинациями будут Medium-Hard-Hard».

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