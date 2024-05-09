Макс Ферстаппен: Зак Браун хочет расшатать ситуацию

В Майами руководитель McLaren Зак Браун прокомментировал уход Эдриана Ньюи из Red Bull Racing и добавил, что его команда получает много резюме от сотрудников чемпионского коллектива. На слова Зака обратил внимание Макс Ферстаппен и не оставил их без комментариев.

«Очевидно, что Зак хочет расшатать ситуацию, но наша команда ничего не может сделать с подобными комментариями, – заявил Макс. – Я его понимаю, поскольку все хотят заполучить наших сотрудников, и это абсолютно нормальная ситуация для Формулы 1. Однако меня не интересуют подобные вещи – я вижу заголовки, но не кликаю по ним».

При этом Макс Ферстаппен признаёт, что наличие действующего контракта не даёт гарантий того, что кто-то из сотрудников не сможет уйти из Red Bull Racing в другую команду, если захочет: «В жизни невозможно гарантировать абсолютно всё. В конце концов, я могу не проснуться завтра утром – в жизни невозможно быть во всём уверенным на 100%.

Подписывается множество контрактов, но, в конечном счёте, всё сводится к тому, чтобы все были довольны своей работой и чувствовали, что команда их ценит. В этом вопросе задействовано множество личностных аспектов».

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