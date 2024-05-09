Рафаэль Надаль: «Мне нужно избавиться от страха, который я испытываю перед некоторыми ударами, и привыкнуть к риску»

Испанский теннисист поделился эмоциями после своей стартовой победы на Мастерсе в Риме, где он обыграл Зизу Бергса в трёх сетах

«Сегодня был не лучший матч для меня. Я не играл так, как я действительно думаю, что я могу играть, и мне нужно играть. Я смог найти способ выиграть, и это дало мне шанс сыграть через два дня снова, показать себе, что я могу играть намного лучше, чем сегодня. Это то, что я чувствую на тренировках. Конечно, есть прогресс и это важно. Мой самый большой прогресс — это то, что я все еще играю. Это самая большая и самая важная вещь для меня. В Барселоне я не был уверен, что смогу продолжать играть. Сейчас я подаю намного лучше, чем в Барселоне. Я улучшил этот элемент. Я чувствую, что двигаюсь быстрее. Иногда я играю слишком далеко от задней линии. Это то, что я хотел бы делать лучше, и я надеюсь, что буду делать это лучше.

В целом я воспринимаю сегодняшний день как очень позитивный. Даже если я сыграл не очень хорошо, для меня это было несколько неожиданно, с другой стороны, неудивительно, потому что я не играл в теннис почти два года. Мне нужно признать, что мой уровень был нестабильным. Это не так, как раньше, когда все было очень ровно. Мне нужно снова обрести эту стабильность. Такие матчи, как сегодня, помогают, не так ли? Я чувствую, что я стал ближе к тому, чтобы показывать более качественную игру, по сравнению с тем, что я показал сегодня. Теперь мне нужно это воплотить в жизнь. Но это уже другая история. Возможно, через два дня я не буду играть хорошо. Это правда. Это возможно. Но я надеюсь, что смогу играть намного лучше, чем сегодня, и буду думать на корте тоже по-другому.

Мне нужно попытаться сыграть на все 100%. Это нелегко, потому что мне нужно немного избавиться от страха, который я испытываю перед некоторыми ударами. Например, в Брисбене я получил разрыв на том месте, где мне делали операцию в прошлом году. Я надеялся, что мне удастся достичь этого прогресса с начала сезона до Монте-Карло, когда бы я смог начать играть на все сто. Этого не произошло, потому что у меня были проблемы с животом. Я сделал этот прогресс за последние три недели в туре. Но настал момент, когда я должен попробовать, я должен пойти на все. Если что-то произойдет, то уже произойдет. Это правда.

У меня Ролан Гаррос всего через две с половиной недели, так что… Наступает момент, когда мне нужно показать себя, смогу ли я довести свое тело до того предела, до которого мне нужно дотянуться, чтобы почувствовать себя готовым к тому, что будет дальше. Я говорю не только о Ролан Гаррос. Я говорю о следующем матче. Мне нужно избавиться от этого страха. Такие матчи, как сегодня, помогают. В некоторых моментах я двигался быстрее. В некоторых моментах — нет. Мне нужно привыкнуть к этому, к риску. Если случится что-то плохое, мы примем это. Но это тот момент, когда надо себя подтолкнуть. Я чувствую себя более готовым попробовать это сделать, чем раньше».

btu.org.ua