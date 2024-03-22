Расписание. Свитолина и Костюк сегодня стартуют на турнире в Майами

Украинские теннисисты в игровом расписании 22 марта
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Задар (Хорватия) | ATP Challenger 75 | грунт
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
15:00* | Денис Молчанов/Никола Чачич (Украина/Сербия, 2) — Мануэль Гинар/Грегуар Жак (Франция/Франция, 4)
Майами (США) | WTA 1000 | хард
Основная сетка. 2 круг
17:00 | Марта Костюк (Украина, 29) — Аранча Рус (Нидерланды)
Майами (США) | WTA 1000 | хард
Основная сетка. 2 круг
21:30* | Элина Свитолина (Украина, 15) — Наоми Осака (Япония, SR)
Майами (США) | WTA 1000 | хард
Пары. Основная сетка. 1 круг
20:00* | Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Мари Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания)
Майами (США) | WTA 1000 | хард
Пары. Основная сетка. 1 круг
21:30* | Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина/Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США/США)
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* — время начала матчей ориентировочное