Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал цели "сине-гранатовых" на остаток текущего сезона.

"Весь тот путь, которому следовала эта команда, позволяет нам мечтать, как сказал тренер. Это фантазия, которая стала реальностью.

Шансы в Ла Лиге? Естественно они есть. Как и на победу в Лиге чемпионов", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.