Следить
Футбол

Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов

Глава каталонского клуба призывает не сбрасывает их со счётов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

    • Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал цели "сине-гранатовых" на остаток текущего сезона.

    "Весь тот путь, которому следовала эта команда, позволяет нам мечтать, как сказал тренер. Это фантазия, которая стала реальностью.

    Шансы в Ла Лиге? Естественно они есть. Как и на победу в Лиге чемпионов", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    На данный момент "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на восемь очков. В 1/4 финала ЛЧ подопечные Хави сыграют против "Пари Сен-Жермен".

  • Читайте такжеХави: Лапорта — лучший президент в истории Барселоны

    • www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis