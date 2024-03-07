Симона Халеп получила wild card на турнире в Майами

Румынская теннисистка возвращается в Тур после дисквалификации

Симона Халеп стала одной из обладательниц wild card в основную сетку турнира WTA 1000 в США, который пройдёт 19-31 марта.

Напомним, что во вторник Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации румынки за нарушение антидопинговых правил — до девяти месяцев — тем самым разрешив ей вернуться к выступлениям.

В последний раз Халеп выходила на корт в конце августа 2022 года, когда проиграла украинке Дарье Снигур в первом круге Открытого чемпионата США. В октябре Симона была временно отстранена от выступлений, а в сентябре этого года было вынесено решение о дисквалификации теннисистки на четыре года.

Симона Халеп девять раз принимала участие в Miami Open и свой лучший результат показала в 2015 и 2019 годах, когда доходила до полуфинальной стадии.

btu.org.ua