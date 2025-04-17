Теннисный дайджест от BTU: Серена Уильямс среди 100 самых влиятельных людей мира, Саккари возвращает тренера, развод Иванович и Швайнштайгера

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Четыре американские спортсменки вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Среди них – Серена Уильямс, которая стала героиней одной из пяти обложек специального номера. Легенда тенниса в третий раз попала в ежегодный список издания. Вместе с Уильямс в нынешний список вошли гимнастка Симона Байлз, баскетболистки Нафиза Кольер и Брианна Стюарт, квотербек Джейлен Хертс и французский пловец Леон Маршан.

🗞 Австриец Доминик Тим стал гостем турнира ATP в Мюнхене. Бывшая третья ракетка мира рассказал о своей жизни после тенниса:

“Я наслаждаюсь завершением карьеры. Это приятно. Я сейчас в совершенно другой среде, я занимаюсь своей компанией в области возобновляемой энергии, но, конечно, я всегда остаюсь в теннисе, я люблю этот спорт. Приятно посмотреть турнир с другой позиции. Я всегда был большим поклонником, но тогда, когда ты профессиональный игрок, иногда ты не можешь расслабиться во время просмотра. Ты уже боишься, что кто-то обойдет тебя в рейтинге или что. Сейчас я могу смотреть каждый матч на полном релаксе”.

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🗞 Экс-третья ракетка мира Мария Саккари возобновит сотрудничество со своим многолетним тренером Томом Хиллом, с которым разошлась в феврале прошлого года. С конца прошлого сезона греческая теннисистка работала с экс-тренером Элины Свитолиной Рамоном Слютером. В этом году она выиграла 6 матчей из 18 и опустилась на 82-е место в рейтинге WTA

🗞 Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объявила о новом тренере по физической подготовке. Теперь 10-я ракетка мира будет сотрудничать с итальянским специалистом Альдо Чиари.

🗞 По сообщениям немецких таблоидов, футболист Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович разошлись после девяти лет брака. По информации Bunte, пара разорвала свои отношения два месяца назад и сейчас они проживают в разных странах (Иванович с тремя сыновьями живут в Белграде). Менеджмент Швайнштайгера отказался комментировать BILD «личные новости».

🗞 Жасмин Паолини стала лицом рекламной кампании новых кроссовок «True Star» от бренда «Golden Goose». Дизайнеры создали модель, вдохновляясь стилем 60-х. Итальянка стала амбассадоркой бренда в январе.



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