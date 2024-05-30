Наоми Осака о поражении от Швёнтек: «Я даже не уверена, что у меня был матчбол. Был? Тогда это отстой»

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения от Иги Швёнтек во втором круге Ролан Гаррос

«Когда я вела в счете в третьей партии, честно говоря, я играла очко за очком. Мне приходилось часто смотреть на табло, чтобы быть в курсе, какой счёт. Я знала счёт, когда подавала на матч. Оглядываясь назад, я не чувствую, что жалею о чём-то. Думаю, если бы я о чём-то жалела, то это был бы первый гейм, когда она подавала [2:5]… Когда я выигрывала 30-0 на её подаче, и я думала в голове, должна ли я на приёме второй подачи подойти ближе или нет, и в итоге я отошла дальше назад. Это единственное, о чем я жалею. В остальном, я воспринимаю это как процесс.

При счете 5:3 я чувствовала, что у меня есть шанс, но я играла очко за очком. В конце концов, у меня больше не было этого шанса. Но я воспринимаю это больше как возможность… Я даже не уверена, был ли у меня матчбол. Может быть, был. Был? Тогда это отстой (смеется). Но, да, я думаю, что есть причина, почему она первая ракетка мира, и она очень хорошо играла определённые моменты.

Пока я играла с ней, я тоже училась. Да, я чувствую себя плохо, но я действительно думаю, что могу многому научиться из этого опыта. Я вышла на матч с полной верой в то, что победа будет за мной. Сидя здесь, это не то воспоминание, о котором я думала, что буду иметь в конце дня. Я не знаю. Для меня есть так много позитива, который я могу взять из этого… Безусловно, было бы больше позитива, если бы я выиграла. Но я думаю, что я просто собираюсь… Я не знаю. Я все еще обдумываю все это, пока я отвечаю на ваши вопросы.

После того, как я проиграла в Мадриде, я помню, как спросила свою команду, считают ли они, что я когда-нибудь смогу снова стать игроком топ-5. И, конечно, я не дошла здесь до четвертьфинала или полуфинала, но я чувствую, что я как бы на пути к этому. Для меня это самый большой позитив.

Также я совсем забыла, что Олимпиада состоится на этих кортах. Это здорово. Этот матч — это ещё одна возможность, надеюсь, вырасти на грунте, просто принимая во внимание всё то, что я узнала сегодня. Я чувствую, что, когда я играла с Игой, мне казалось, что я должна была быть немного агрессивнее в некоторых моментах. Я думаю, что я возвращала ей мячи, которые она любила бить по линии. Поэтому я надеюсь, что не сыграю с ней в первом раунде Олимпиады. Но да, я многому научилась и, надеюсь, я смогу применить это на Олимпиаде. Сегодня я чувствовала, что это именно тот тип матча, где я должна постоянно развиваться. Для меня это самые веселые матчи. Я хорошо помню, что, когда я играла против Эшли Барти, было так же. Я думаю, что есть моменты, в которых я могла проявить себя значительно лучше, и сыграть значительно лучше, но это всё часть процесса».

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