Australian Open. Осака одержала волевую победу и впервые с 2022 года вышла в третий круг “мэйджора” и дальше сыграет против Бенчич

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии сыграны первые матчи второго раунда



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (-, 1) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:3, 7:5

Клара Таусон (Дания) – Татьяна Мария (Германия) 6:2, 6:2

Магдалена Френх (Польша, 23) – Анна Блинкова (-) 0:6, 6:0, 6:2

Мирра Андреева (-, 14) – Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 3:6, 7:6(8)

Лейла Фернандес (Канада, 30) – Кристина Букша (Испания) 3:6, 6:4, 6:4

Наоми Осака (Япония) – Каролина Мухова (Чехия, 20) 1:6, 6:1, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, SR) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:1, 7:6(3)

Ольга Данилович (Сербия) – Людмила Самсонова (-, 25) 6:1, 6:2

Джессика Пегула (США, 7) – Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 6:2

• Наоми Осака взяла реванш у Каролины Муховой за прошлогоднее поражение во втором круге US Open и сравняла счет в их очном противостоянии (2-2). Японская теннисистка впервые с Australian Open-2022 сумела преодолеть второй круг на турнире Grand Slam и второй раз в сезоне выиграла матч, в котором проиграла стартовый сет. В третьем круге соперницей экс-первой ракетки мира станет Белинда Бенчич, которой Осака проигрывает в личных встречах: 2-3.

• Белинда Бенчич, играющая свой первый “мэйджор” после рождения дочери в апреле прошлого года, впервые с US Open-2023 выиграла два матч на одном турнире в рамках основного тура. Швейцарская теннисистка шестой раз в карьере сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

• Напарница Надежды Киченок на этом турнире, канадская теннисистка Лейла Фернандес впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open (это ее шестой старт в основной сетке соревнований). Дальше Фернандес станет соперницей сильнейшей в матче Коко Гауфф (США) – Джоди Баррейдж (Великобритания).

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