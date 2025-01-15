Названа дата, когда Ньюи начнёт работу в Aston Martin

В прошлом году завершилось многолетнее сотрудничество именитого конструктора гоночных машин Эдриана Ньюи с Red Bull Racing. В 2025-м Ньюи продолжит карьеру в Aston Martin, но перед этим он должен был провести обязательный отпуск, который в Формуле 1 формально называется «отпуском по уходу за садом».

Этот отпуск должен завершиться в марте 2025 года, но точная дата, когда Эдриан Ньюи приступит к работе в новой команде, ранее не называлась. Теперь пресс-служба Aston Martin подтвердила изданию GPBlog, когда у Ньюи будет первый рабочий день на базе в Сильверстоуне – 3 марта.

В Aston Martin Эдриан сосредоточит усилия над проектом машины 2026 года. В 2026-м в Формуле 1 изменится технический регламент, и в Aston Martin рассчитывают, что благодаря опыту Ньюи их машина окажется в числе лучших и сможет бороться за победы и титулы.

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