Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный супертяжеловес Эвандер Холифилд высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я хорошо знаю Фьюри, он хороший боксер. Тайсон готов умереть ради победы. Когда я был боксером, у меня было то же самое. Я хотел победить, поэтому я делал все, что необходимо для того, чтобы стать лучшим. Но остались ли у Тайсона еще силы?», – сказал Холифилд.

Сейчас Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua