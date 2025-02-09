Расселл: Борьба с Антонелли будет держать меня в тонусе

Прежде напарником Джорджа Расселла в Mercedes был опытный Льюис Хэмилтон, а в этом году за руль второй машины сядет дебютант Андреа Кими Антонелли, которому Джордж не хотел бы уступить.

Джордж Расселл: «Конкуренция с Антонелли будет держать меня в тонусе, в этом нет сомнений. Я помню себя в 18 лет и понимаю, что тогда был так же быстр, как сегодня. Но я стал опытнее. Я знаю, как справляться с прессингом Формулы 1, со всем, что связано с работой команды из 2000 человек, Но с точки зрения скорости она либо есть, либо её нет. Я думаю, что скорость у Кими есть, поэтому отдаю ему должное.

Надеюсь, мы с ним будем работать как одна команда. С нетерпением жду возможности оценить его достижения. Но я понимаю, что придётся непросто. Нельзя недооценивать соперников, даже если это твой напарник. Я помню себя в этом возрасте, когда мне всем хотелось что-то доказать».

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