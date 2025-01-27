В Sauber выбирают резервного гонщика

Не все команды определились с кандидатурами резервных пилотов, которые в случае необходимости могли бы заменить кого-то из гонщиков основного состава – как мы видели в предыдущие годы, такая необходимость может возникнуть, причём причины могут быть разными.

В 2022 году в Монце Алексу Элбону потребовалась срочная операция по удалению апедикса, и в тот уик-энд его Williams пилотировал Ник де Вриз, а в прошлом сезоне свою дебютную гонку в Формуле 1 провёл Оливер Берман, поскольку в начале гоночного уик-энда в Саудовской Аравии из строя выбыл Карлос Сайнс, причём с таким же диагнозом.

Берман отлично справился, за рулём Ferrari финишировав 7-м на очень сложной городской трассе в Джидде, что в том числе помогло ему получить контракт призового гонщика Haas на 2025 год. Но свою первую гонку за американскую команду он провёл раньше, в минувшем сентябре в Баку, когда Кевин Магнуссен был дисквалифицирован на один этап, поскольку набрал слишком много штрафных баллов.

У Sauber резервного гонщика нет, при этом швейцарская команда уже принадлежит Audi, и в Хинвиле идёт процесс реформ, чтобы она нормально подготовилась к 2026 году, когда сменится и её статус, и называние.

Как пишет газета Blick, обычно информированная о том, что происходит в Хинвиле, в Sauber не доверяют никому из гонщиков, которые до недавнего времени формально числились в её гоночной Академии, хотя на них были потрачены миллионы. В минувшем декабре мы рассказывали, что Тео Пуршер и Зейн Мэлони больше не сотрудничают с Sauber.

По сведениям швейцарского издания, в Хинвиле выбирают между двумя кандидатами: между Фелипе Друговичем и Антонио Джовинацци. Но талантливый и быстрый бразилец продлил контракт резервного гонщика с Aston Martin и ещё не факт, что с этой командой удастся договориться. Более вероятен второй вариант, поскольку Джовинацци, ранее выступавший за Sauber – гонщик Ferrari, а на машинах этой команды пока по-прежнему стоят итальянские моторы

Стоит также упомянуть и Валттери Боттаса: австралийское Speedcafe пишет, что в Mercedes, чьим резервистом он стал в 2025 году, могут сдавать финна в аренду McLaren или Williams, если вдруг понадобится. Это логично, ведь эти команды приобретают у Mercedes силовые установки.

Но хотя Боттас был гонщиком Sauber, на его услуги в Хинвиле рассчитывать не могут: во-первых, у него теперь контракт с другой командой, во-вторых, на своих бывших работодателей он, вероятно, обижен. Он не скрывает, что рассчитывал на сотрудничество с Audi, но в итоге новые владельцы команды предпочли подписать контракт с молодым бразильцем Франко Колапинто. Blick даже приводит слова Боттаса, якобы назвавшего период сотрудничества с Sauber «тремя потерянными годами».

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